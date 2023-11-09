Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Россия считает Казахстан своим наиболее близким союзником. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.

"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", — сказал глава государства.

Он отметил, что такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. Вместе с тем Путин поблагодарил Токаева за сохранение традиции укрепления дружбы двух стран, а также выразил уверенность в том, что Москва и Астана всегда смогут решить значимые вопросы, несмотря на сложности текущей ситуации.