Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России
Путин с президентом Казахстана Токаевым в Астане. Обложка © Кremlin.ru
Россия считает Казахстан своим наиболее близким союзником. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.
"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", — сказал глава государства.
Он отметил, что такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. Вместе с тем Путин поблагодарил Токаева за сохранение традиции укрепления дружбы двух стран, а также выразил уверенность в том, что Москва и Астана всегда смогут решить значимые вопросы, несмотря на сложности текущей ситуации.
Как уже сообщал Лайф, в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него запланирована встреча с Касымом-Жомартом Токаевым. Лидер республики уже встретил высокого гостя в резиденции Акорда — это штаб-квартира администрации президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.