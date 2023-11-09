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9 ноября, 10:49

Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

<p>Путин с президентом Казахстана Токаевым в Астане. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/72702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин с президентом Казахстана Токаевым в Астане. Обложка © Кremlin.ru

Россия считает Казахстан своим наиболее близким союзником. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым в Астане.

"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", — сказал глава государства.

Он отметил, что такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет. Вместе с тем Путин поблагодарил Токаева за сохранение традиции укрепления дружбы двух стран, а также выразил уверенность в том, что Москва и Астана всегда смогут решить значимые вопросы, несмотря на сложности текущей ситуации.

Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве

Токаев заявил об огромных перспективах сотрудничества с РФ в сельском хозяйстве

Как уже сообщал Лайф, в четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Астану, где помимо участия в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана у него запланирована встреча с Касымом-Жомартом Токаевым. Лидер республики уже встретил высокого гостя в резиденции Акорда — это штаб-квартира администрации президента Казахстана, расположенная на живописном левом берегу реки Ишим.

Наталья Исакова
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