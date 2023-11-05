Песков назвал условие для контактов Путина и Байдена

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США. По его словам, Вашингтону для этого стоит занять более конструктивную позицию в адрес Москвы.

Дмитрий Песков высказался об отношениях России и США. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определённые условия", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз выражал готовность к любым контактам, а также обратил внимание, что "сворачивание всего базиса" отношений между двумя государствами произошло именно по инициативе США.

"Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений, и тогда будут вызревать условия для такой встречи", — заключил пресс-секретарь российского лидера.