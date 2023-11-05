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5 ноября, 10:45

Песков назвал условие для контактов Путина и Байдена

Песков: Лидер США должен поменять позицию по России для контактов с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США. По его словам, Вашингтону для этого стоит занять более конструктивную позицию в адрес Москвы.

Дмитрий Песков высказался об отношениях России и США. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определённые условия", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз выражал готовность к любым контактам, а также обратил внимание, что "сворачивание всего базиса" отношений между двумя государствами произошло именно по инициативе США.

"Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений, и тогда будут вызревать условия для такой встречи", — заключил пресс-секретарь российского лидера.

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Ранее, кстати, президент России Владимир Путин не счёл нужным связаться с США даже перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как заявил Дмитрий Песков, контакты российского лидера с американской стороной не требуются.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер
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