Песков назвал условие для контактов Путина и Байдена
Песков: Лидер США должен поменять позицию по России для контактов с Путиным
Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях возможны контакты лидеров России и США. По его словам, Вашингтону для этого стоит занять более конструктивную позицию в адрес Москвы.
Дмитрий Песков высказался об отношениях России и США. Видео © T.me / ЗАРУБИН
"Во-первых, это должно быть при обоюдном желании, обоюдной готовности, должны вызреть определённые условия", — сказал он журналисту Павлу Зарубину.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже не раз выражал готовность к любым контактам, а также обратил внимание, что "сворачивание всего базиса" отношений между двумя государствами произошло именно по инициативе США.
"Поэтому как минимум глава США должен будет в какое-то время поменять свою позицию и занять более конструктивную позицию в отношении двусторонних отношений, и тогда будут вызревать условия для такой встречи", — заключил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее, кстати, президент России Владимир Путин не счёл нужным связаться с США даже перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как заявил Дмитрий Песков, контакты российского лидера с американской стороной не требуются.
ТАСС / Михаил Метцель