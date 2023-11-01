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1 ноября, 13:43

Песков: Путин не планирует контакты с США перед решением по ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин не планирует контакты с американской стороной перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Они [контакты] не требуются", — приводит его слова ТАСС.

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Как уже рассказывал Лайф, 18 октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, после чего 25-го числа его одобрил Совет Федерации. Затем, согласно конституции, у президента России Владимира Путина есть две недели на решение вопроса о подписании закона. Между тем в Кремле отметили, что после такого шага позиции Москвы и Вашингтона наконец уравнялись, ведь американская сторона ранее тоже подписывала договор, но так его и не ратифицировала.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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