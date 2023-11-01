Песков: Путин не планирует контакты с США перед решением по ДВЗЯИ
Президент России Владимир Путин не планирует контакты с американской стороной перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Они [контакты] не требуются", — приводит его слова ТАСС.
Как уже рассказывал Лайф, 18 октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, после чего 25-го числа его одобрил Совет Федерации. Затем, согласно конституции, у президента России Владимира Путина есть две недели на решение вопроса о подписании закона. Между тем в Кремле отметили, что после такого шага позиции Москвы и Вашингтона наконец уравнялись, ведь американская сторона ранее тоже подписывала договор, но так его и не ратифицировала.