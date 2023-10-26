В ООН обеспокоены "неверным" курсом ядерного разоружения после шага России

Процесс ядерного разоружения в мире двигается в неправильном направлении. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов об отзыве Российской Федерацией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Мы, конечно же, знаем, что произошло в Думе. Мне кажется, мы очень чётко заявляли о своём беспокойстве в связи с неверным направлением, в котором движутся вопросы, связанные с ядерным разоружением во всём мире", — сообщил он во время регулярного брифинга.