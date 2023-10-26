В ООН обеспокоены "неверным" курсом ядерного разоружения после шага России
ООН — об отзыве ратификации ДВЗЯИ в России: Ситуация развивается не в ту сторону
Процесс ядерного разоружения в мире двигается в неправильном направлении. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов об отзыве Российской Федерацией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Мы, конечно же, знаем, что произошло в Думе. Мне кажется, мы очень чётко заявляли о своём беспокойстве в связи с неверным направлением, в котором движутся вопросы, связанные с ядерным разоружением во всём мире", — сообщил он во время регулярного брифинга.
Напомним, 20 октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Уже 25 октября Совет Федерации единогласно его поддержал. В случае принятия документа Москва восстановит равноправие позиций с США, которые до сих пор так и не ратифицировали ДВЗЯИ. Матвиенко назвала договор бутафорией из-за позиции Вашингтона.
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