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26 октября, 18:18

В ООН обеспокоены "неверным" курсом ядерного разоружения после шага России

ООН — об отзыве ратификации ДВЗЯИ в России: Ситуация развивается не в ту сторону

Процесс ядерного разоружения в мире двигается в неправильном направлении. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос журналистов об отзыве Российской Федерацией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Мы, конечно же, знаем, что произошло в Думе. Мне кажется, мы очень чётко заявляли о своём беспокойстве в связи с неверным направлением, в котором движутся вопросы, связанные с ядерным разоружением во всём мире", сообщил он во время регулярного брифинга.

Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ уравнял положение России и США

Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ уравнял положение России и США

Напомним, 20 октября Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Уже 25 октября Совет Федерации единогласно его поддержал. В случае принятия документа Москва восстановит равноправие позиций с США, которые до сих пор так и не ратифицировали ДВЗЯИ. Матвиенко назвала договор бутафорией из-за позиции Вашингтона.

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Юрий Лысенко
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