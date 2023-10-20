Делегация России в ООН сочла ядерные испытания США шагом к эскалации

Соединённые Штаты повысили градус эскалации, когда решили провести подземный ядерный взрыв на полигоне в Неваде. Так об испытаниях американского оружия массового поражения высказался первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

"Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет Безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует", — произнёс дипломат в эфире телеканала "Россия-24".