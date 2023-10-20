Делегация России в ООН сочла ядерные испытания США шагом к эскалации
Зампостпреда РФ в ООН Полянский назвал ядерные испытания США шагом к эскалации
Соединённые Штаты повысили градус эскалации, когда решили провести подземный ядерный взрыв на полигоне в Неваде. Так об испытаниях американского оружия массового поражения высказался первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.
"Если они действительно провели ядерные испытания, то это шаг в сторону эскалации с их стороны. Совет Безопасности пока этот вопрос обсуждать не планирует", — произнёс дипломат в эфире телеканала "Россия-24".
США провели тестовый взрыв на полигоне в Неваде 18 октября – в день, когда Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев уверен, что Вашингтон хочет спровоцировать Россию на ответные действия, дабы развязать себе руки. А вот профессор Высшей школы экономики Марат Баширов считает, что Штаты просто пытаются улучшить свои способы обнаружения ядерных испытаний в любой точке мира.
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