Регион

Уведомления отключены

20 октября, 03:40

США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

На ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. Об этом проинформировало Минэнерго США.

"Команда объекта национальной безопасности Невады <...> провела подземный химический взрыв с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США) Кори Хиндерштейн.

Она уточнила, что в ходе испытаний использовались взрывные химвещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.

Испытания проводились в среду, 18 октября. В России в этот день Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

МИД: Россия проведёт ядерное испытание, только если такой шаг совершат США

МИД: Россия проведёт ядерное испытание, только если такой шаг совершат США

Напомним, 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, напомнив, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.

Обложка ©

Unsplash / Ilja Nedilko

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Россия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров