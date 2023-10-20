США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

На ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. Об этом проинформировало Минэнерго США.

"Команда объекта национальной безопасности Невады <...> провела подземный химический взрыв с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США) Кори Хиндерштейн.

Она уточнила, что в ходе испытаний использовались взрывные химвещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.