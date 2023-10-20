США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ
На ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. Об этом проинформировало Минэнерго США.
"Команда объекта национальной безопасности Невады <...> провела подземный химический взрыв с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — заявила представитель Национального управления ядерной безопасности (NNSA, подразделение Минэнерго США) Кори Хиндерштейн.
Она уточнила, что в ходе испытаний использовались взрывные химвещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы.
Испытания проводились в среду, 18 октября. В России в этот день Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Напомним, 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, напомнив, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.
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