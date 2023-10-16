МИД: Россия проведёт ядерное испытание, только если такой шаг совершат США
Представитель МИД Ермаков: Россия не станет проводить ядерные испытания первой
Россия проведёт ядерное испытание, только если на аналогичный шаг решатся США. Об этом заявил журналистам в понедельник, 16 октября, директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
Он подчеркнул, что в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия остаётся государством, подписавшим этот документ со всеми вытекающими правами и обязанностями.
"Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введённый указом президента ещё в 1992 году. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми", — сказал дипломат.
Напомним, 5 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний, на что он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ. Глава государства напомнил, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.
Shutterstock