МИД: Россия проведёт ядерное испытание, только если такой шаг совершат США

Россия проведёт ядерное испытание, только если на аналогичный шаг решатся США. Об этом заявил журналистам в понедельник, 16 октября, директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Он подчеркнул, что в случае отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия остаётся государством, подписавшим этот документ со всеми вытекающими правами и обязанностями.

"Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введённый указом президента ещё в 1992 году. Как заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года, мы не станем проводить ядерные испытания первыми", — сказал дипломат.