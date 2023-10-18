Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ
Законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) принят Госдумой во втором и третьем, окончательном чтениях. Соавторами документа стали руководители фракций и практически все депутаты, говорится на сайте нижней палаты.
"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор, но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Напомним, 5 октября во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний, на что он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ. Глава государства напомнил, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.
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