Законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) принят Госдумой во втором и третьем, окончательном чтениях. Соавторами документа стали руководители фракций и практически все депутаты, говорится на сайте нижней палаты.

"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор, но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.