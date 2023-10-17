Законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) принят Госдумой в первом чтении. Соавторами документа стали руководители фракций и практически все депутаты, говорится на сайте нижней палаты. 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях.

"На протяжении 23 лет мы ждали, что США ратифицируют этот договор, но Вашингтон из‑за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности не сделал этого", — заявил на заседании во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин.