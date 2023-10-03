Кремль пока не озвучивает мнение по законопроекту о прогрессивной шкале НДФЛ

Кремль не озвучивает мнение о законопроекте, который устанавливает прогрессивную шкалу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пока это не обсудят в комитетах Госдумы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эту идею своевременной.