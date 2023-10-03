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3 октября, 12:07

Кремль пока не озвучивает мнение по законопроекту о прогрессивной шкале НДФЛ

Кремль не озвучивает мнение о законопроекте, который устанавливает прогрессивную шкалу по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пока это не обсудят в комитетах Госдумы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эту идею своевременной.

"Было бы неправильно сейчас нам занимать какую-то позицию перед тем, как народные избранники проведут свои дискуссии в комитетах", — подчеркнул Песков в беседе с журналистами.

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О том, что в России изучают возможность применения прогрессивной шкалы НДФЛ, в июне сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. В том же месяце в Госдуме предложили поднять ставку налога до 20% для ряда москвичей.

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Александр Юнашев
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