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7 октября, 04:34

Госдеп обеспокоен планами России выйти из договора о запрете ядерных испытаний

Представитель Госдепартамента США выразил обеспокоенность планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так в ведомстве отреагировали на заявление представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, допустившего выход из соглашения.

"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — сказано в заявлении представителя Госдепа, слова которого приводит Reuters.

Американский дипломат высказал мнение, что Москва якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине.

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Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания. Это подтвердил и Ульянов. Он заявил, что Москва хочет быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали его.

ГА ООН приняла ДВЗЯИ 10 сентября 1996 года и открыла для подписаний спустя две недели. Этот договор запрещает проводить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях — будь то в космосе или под водой. Однако в силу он не вступил, так как его не ратифицировали США, Китай, Иран, Египет и Израиль и не подписали Индия, Пакистан и КНДР. Всего же договор подписали 184 государства, а ратифицировали 168. Россия сделала это 30 июня 2000 года. В сентябре 2023 года Москва призвала сделать это Америку, которая так и не ратифицировала соглашение.

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Андрей Бражников
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