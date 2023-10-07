Госдеп обеспокоен планами России выйти из договора о запрете ядерных испытаний

Представитель Госдепартамента США выразил обеспокоенность планами России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так в ведомстве отреагировали на заявление представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, допустившего выход из соглашения.

"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", — сказано в заявлении представителя Госдепа, слова которого приводит Reuters.

Американский дипломат высказал мнение, что Москва якобы хочет усилить давление на другие страны, чтобы они прекратили помогать Украине.

Напомним, на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Отвечая на него, глава государства допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, учитывая, что Штаты его так и не одобрили. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что эта процедура вовсе не говорит о намерениях Москвы провести ядерные испытания. Это подтвердил и Ульянов. Он заявил, что Москва хочет быть на равных с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали его.