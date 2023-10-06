Россиянам могут разрешить через суд добиваться запрета приближаться к себе при преследовании

В России могут ввести норму, дающую судам право устанавливать запрет для конкретного гражданина приближаться к потерпевшему, чтобы защитить права и свободы последнего. Законопроект предложили депутаты от фракции "Новые люди", с текстом ознакомились в РИА "Новости".

"Предлагается дополнить Гражданский кодекс новой статьёй 14.1. в целях закрепления правовых оснований для судов устанавливать запрет приближаться и (или) запрет на осуществление других контактов нарушителя с гражданином при наличии оснований", — указано в пояснительной записке к документу.

Сейчас суды не могут применить подобную меру, так как соответствующей нормы нет в законах. Депутаты сослались на резонансное дело в Казани, когда женщина пожаловалась на преследование. Нарушителю запретили звонить и писать потерпевшей, а также приносить ей подарки. Однако суд не смог запретить приближаться к женщине, так как это не предусмотрено ГК РФ.

Предлагаемые поправки должны помочь в таких ситуациях, когда преследуемый человек испытывает страх, тревогу и стресс. Кроме того, запрет приближаться должен предотвратить возможные негативные сценарии развития событий — вплоть до насилия.