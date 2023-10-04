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Регион
Опубликовано 4 октября 2023, 11:30

В Госдуме предложили выплачивать молодожёнам до 35 лет десять тысяч рублей

В Госдуму внесён законопроект о выплате молодожёнам 10 тысяч рублей

В Госдуму внесли законопроект, который подразумевает, что молодожёны смогут претендовать на единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР.

В телеграм-канале партии уточняется, что в настоящее время в российском законодательстве установлено понятие "молодая семья". Вместе с тем парламентарии предлагают дополнительно поддерживать граждан, которые вступают в брак впервые до 35 лет. Реализация проекта обойдётся примерно в два миллиарда рублей в год.

"Многие тянут, чего-то ждут — вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные со вступлением в брак, в конце концов", — подчеркнул депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.

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Дарья Нарыкова
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