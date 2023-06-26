Россиянам рассказали, как получить десятки тысяч на годовщину свадьбы

Если супруги прожили в браке длительное время, они могут рассчитывать на получение выплаты от государства, рассказала читателям Ura.ru вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.

"Регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки. К таким "неочевидным" пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке определённый срок. Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие", — заявила Хрусталёва.

Она сообщила о том, что для получения средств нужно предварительно подать соответствующее заявление. Об автоматической выплате в данном случае речь не идёт.