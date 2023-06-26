Россиянам рассказали, как получить десятки тысяч на годовщину свадьбы
Экономист Хрусталёва: В РФ на годовщину свадьбы могут рассчитывать на пособие
Если супруги прожили в браке длительное время, они могут рассчитывать на получение выплаты от государства, рассказала читателям Ura.ru вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталёва.
"Регионы вправе заботиться о своих жителях и устанавливать дополнительные меры поддержки. К таким "неочевидным" пособиям можно отнести выплаты к юбилейным датам семьям, прожившим в браке определённый срок. Например, 50 тысяч рублей — на 50-летие свадьбы, 60 тысяч рублей — на 60-летие, а 70 тысяч рублей — на 70-летие", — заявила Хрусталёва.
Она сообщила о том, что для получения средств нужно предварительно подать соответствующее заявление. Об автоматической выплате в данном случае речь не идёт.
Ранее Минтруд подготовил несколько законопроектов, которые касаются выплаты пособий. В конце июня их направили для обсуждения на федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. Так, планируется изменить порядок получения выплат на детей. Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком будет сохраняться, если человек выходит на работу раньше, чем ребёнку исполнится полтора года.
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