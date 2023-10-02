Московские загсы начали приём заявок на регистрацию брака в новогодние праздники

В Москве стартовал приём заявок на бракосочетания в новогодние праздники с 4 по 7 января 2024 года. Об этом говорится на сайте мэра и правительства столицы.

"С 4 по 7 января в Москве для молодожёнов будут открыты дворцы бракосочетания № 1 и № 4, "Южное Бутово" и "Шипиловский". Стоит отметить, что январь является одним из самых популярных месяцев для подачи заявления на регистрацию брака. В период праздников пары смогут сделать это онлайн", — пояснила начальник столичного Управления ЗАГС Светлана Уханева.

По её словам, часто молодожёны выбирают Рождество. Так, 7 января этого года в столице поженились около 50 пар. Желающие зарегистрировать брак могут подать заявление в сам дворец бракосочетания или в одном из центров "Мои документы". Кроме того, это можно сделать дистанционно на портале "Госуслуги". Размер госпошлины составляет 350 рублей.