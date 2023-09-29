Юрист рассказала о подводных камнях брака с иностранцами

Выходя замуж за гражданина другой страны, необходимо легализовать документы, выданные за границей, перевести их на русский язык и заверить переводы у нотариуса. Как оформить брак с иностранцем, рассказала Виктория Данильченко, адвокат, председатель "Коллегии адвокатов Виктории Данильченко".

"Помимо стандартных документов будущему мужу необходимо представить подтверждение, что он не состоит в браке и нет препятствий для его заключения. Его можно получить в консульстве или посольстве страны, гражданином которой является жених. Это могут быть свидетельство, справка, выписка из реестра", — отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Юрист добавила, что если иностранец уже был в браке, то следует предоставить свидетельство о его расторжении.

Свидетельство о регистрации брака, пояснила Данильченко, оформляется на русском языке. Позднее его можно перевести на иностранный и заверить у нотариуса. Брак в России регистрируется согласно законодательству РФ, и неважно, гражданином какого государства является жених. То есть если закон родной страны мужчины предусматривает наличие свидетелей или религиозную форму брака, то это не является обязательным при заключении брака в России.

Также, по словам эксперта, мужчина и женщина должны оба соблюсти условия для вступления в брак. В России для этого нужно обоюдное согласие и соответствующий возраст. Юрист предупреждает, что зарегистрировать брак в РФ не получится, если кто-то из будущих супругов уже состоит в другом официальном браке или признан судом недееспособным из-за психического расстройства. Ещё одно ограничение зависит от родства. Если мужчина и женщина близкие родственники, усыновители и усыновлённые, им откажут в оформлении брака.