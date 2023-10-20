Политолог раскрыл причины подземных испытаний на ядерном полигоне в США
Эксперт Баширов: Испытаниями на полигоне США хотели улучшить способы обнаружения
США намеревались улучшить свои способы обнаружения ядерных испытаний в любой точке мира, для чего и провели взрыв на полигоне в Неваде. Об этом сказал политолог, автор канала "Политджостик", профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в эфире радио "Комсомольская правда".
"У нас, кстати, аналогичная система есть. Мы тоже контролируем проведение ядерных испытаний, будь то это Франция будет проводить или Соединённые Штаты", — уточнил он.
Баширов обратил внимание, что по времени американские испытания совпали с рассмотрением в Госдуме законопроекта об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Политолог убеждён, что оба события взаимосвязаны. Он напомнил, что США тоже так и не ратифицировали документ, поэтому могут на законных основаниях проводить испытания.
Ранее США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, причём сделали это 18 октября — в день, когда Госдума одобрила законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле пояснили, что законопроект уравнял Москву и Вашингтон, так как теперь обе страны не ратифицировали документ.
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