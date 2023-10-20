Политолог раскрыл причины подземных испытаний на ядерном полигоне в США

США намеревались улучшить свои способы обнаружения ядерных испытаний в любой точке мира, для чего и провели взрыв на полигоне в Неваде. Об этом сказал политолог, автор канала "Политджостик", профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в эфире радио "Комсомольская правда".

"У нас, кстати, аналогичная система есть. Мы тоже контролируем проведение ядерных испытаний, будь то это Франция будет проводить или Соединённые Штаты", — уточнил он.