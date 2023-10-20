МИД: РФ проверяет информацию о подземном взрыве на ядерном полигоне в Неваде
Россия проводит проверку информации о подземном взрыве в американском штате Невада во время испытаний на ядерном полигоне. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии заместителя главы ведомства Сергея Рябкова.
"Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идёт об испытании ядерного оружия, данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — сказано в публикации Министерства иностранных дел России.
Напомним, 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, напомнив, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания. А сегодня утром Минэнерго США сообщило, что на ядерном полигоне в штате Невада прошли испытания с целью улучшения способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру.
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