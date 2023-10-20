МИД: РФ проверяет информацию о подземном взрыве на ядерном полигоне в Неваде

Россия проводит проверку информации о подземном взрыве в американском штате Невада во время испытаний на ядерном полигоне. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии заместителя главы ведомства Сергея Рябкова.

"Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идёт об испытании ядерного оружия, данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — сказано в публикации Министерства иностранных дел России.