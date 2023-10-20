Косачёв назвал ядерные испытания в Неваде сигналом для России

Испытания США на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума принимала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однозначно является сигналом для России. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. В своём телеграм-канале в пятницу, 20 октября, он написал, что Вашингтон "больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание", ни вопросы стратегической стабильности в целом.

Но с международно-правовой точки зрения, отметил Косачёв, американцы допустили просчёт. То, что этот договор — ДВЗЯИ — не был ратифицирован Штатами, ещё не означает, что они имеют хоть какое-то право проводить такие испытания, и американским юристам, убеждён он, это прекрасно известно.