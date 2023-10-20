Косачёв назвал ядерные испытания в Неваде сигналом для России
Вице-спикер СФ Косачёв призвал США к ответу за испытания на ядерном полигоне
Испытания США на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Госдума принимала закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однозначно является сигналом для России. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. В своём телеграм-канале в пятницу, 20 октября, он написал, что Вашингтон "больше не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание", ни вопросы стратегической стабильности в целом.
Но с международно-правовой точки зрения, отметил Косачёв, американцы допустили просчёт. То, что этот договор — ДВЗЯИ — не был ратифицирован Штатами, ещё не означает, что они имеют хоть какое-то право проводить такие испытания, и американским юристам, убеждён он, это прекрасно известно.
"Было бы правильным обратить на это внимание Технического секретариата ДВЗЯИ и потребовать публичной международно-правовой оценки проведённых 18 октября ядерных испытаний в Неваде", — указал вице-спикер Совфеда.
Напомним, 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможности проведения ядерных испытаний. Он допустил отзыв ратификации ДВЗЯИ, напомнив, что США так и не одобрили документ. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение этого вопроса, а пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что отзыв ратификации не означает намерений провести ядерные испытания.
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