Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ уравнял положение России и США
Решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) де-юре выравнивает положение в этой сфере для России и США. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле исходят из того, что теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но при этом он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране.
"Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре", — заявил Песков.
Ранее стало известно, что США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, причём сделали это 18 октября — в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
ТАСС / Сергей Карпухин