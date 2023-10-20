Песков: Отзыв ратификации ДВЗЯИ уравнял положение России и США

Решение об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) де-юре выравнивает положение в этой сфере для России и США. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу, 20 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле исходят из того, что теперь и Америка, и Россия являются подписантами договора, но при этом он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране.