Политолог назвал испытания на ядерном полигоне в США попыткой эскалировать ситуацию

США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, чтобы спровоцировать Россию на такие же действия, развязывающие Вашингтону руки для жёстких ответных мер. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

"Я не исключаю тот факт, что США готовы к конфронтации по модели октября 1962 года, когда был Кубинский ракетный кризис. Сегодня они, может быть, считают, что подобного рода конфронтация будет в их интересах", — отметил он.

Эксперт допустил, что испытания преследуют и внутриполитическую задачу. Вашингтон хочет запугать собственных граждан тем, что украинский и ближневосточный конфликты могут перерасти в ядерную войну, а значит, пора готовиться, объяснил Васильев. Однако политолог Юрий Светов не считает, что речь идёт именно о провокации со стороны США.

"Они (США. — Прим. Лайфа) просто последовательно придерживаются выбранной политики. Сейчас американцы сделали предупреждение, ведь взорвали не ядерное, а химическое оружие", — уточнил он в беседе с "Вечерней Москвой".