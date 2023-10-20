Политолог назвал испытания на ядерном полигоне в США попыткой эскалировать ситуацию
Эксперт Васильев считает, что США готовы повторить Карибский кризис 1962 года
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, чтобы спровоцировать Россию на такие же действия, развязывающие Вашингтону руки для жёстких ответных мер. Об этом RT рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
"Я не исключаю тот факт, что США готовы к конфронтации по модели октября 1962 года, когда был Кубинский ракетный кризис. Сегодня они, может быть, считают, что подобного рода конфронтация будет в их интересах", — отметил он.
Эксперт допустил, что испытания преследуют и внутриполитическую задачу. Вашингтон хочет запугать собственных граждан тем, что украинский и ближневосточный конфликты могут перерасти в ядерную войну, а значит, пора готовиться, объяснил Васильев. Однако политолог Юрий Светов не считает, что речь идёт именно о провокации со стороны США.
"Они (США. — Прим. Лайфа) просто последовательно придерживаются выбранной политики. Сейчас американцы сделали предупреждение, ведь взорвали не ядерное, а химическое оружие", — уточнил он в беседе с "Вечерней Москвой".
По его убеждению, американские испытания — это сигнал России, что её испытания тоже не останутся незамеченными. Обе страны готовы обмениваться подобными "предупреждениями", добавил Светов. Но, в отличие от США, наше государство думает о собственной безопасности, не нанося урон другим участникам международных процессов, тогда как Вашингтон считает, что "главное — безопасность, на остальное всё равно".
Ранее США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде, причём сделали это 18 октября — в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле пояснили, что законопроект уравнял Москву и Вашингтон, так как теперь обе страны не ратифицировали документ.
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