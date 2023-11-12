Спикер Конгресса предложил оставить Киев без денег и довёл Белый дом до истерики

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта о продолжении финансирования правительства для избежания шатдауна, который может состояться уже 17 ноября. Впрочем, Белый дом выступил против инициативы, так как документ не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине.

В плане политика нашлось место исключительно для двухэтапного спонсирования ведомств и программ в сфере сельского хозяйства, энергетики, оборонки, жилья и транспорта. По мнению Джонсона, помощь Киеву и Иерусалиму следует рассматривать отдельно от проекта временного бюджета. Однако администрация президента считает иначе. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер полагает, что республиканцы лишь "тратят время на несерьёзные вещи".

"Это предложение является рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев и ведёт к очередным шатдаунам, точка", — гласит ответ Жан-Пьер.