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12 ноября, 00:29

Спикер Конгресса предложил оставить Киев без денег и довёл Белый дом до истерики

Спикер Конгресса США предложил предотвратить шатдаун без помощи Украине

<p>Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Майк Джонсон. Обложка © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Новоизбранный спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта о продолжении финансирования правительства для избежания шатдауна, который может состояться уже 17 ноября. Впрочем, Белый дом выступил против инициативы, так как документ не предусматривает выделение помощи Израилю и Украине.

В плане политика нашлось место исключительно для двухэтапного спонсирования ведомств и программ в сфере сельского хозяйства, энергетики, оборонки, жилья и транспорта. По мнению Джонсона, помощь Киеву и Иерусалиму следует рассматривать отдельно от проекта временного бюджета. Однако администрация президента считает иначе. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер полагает, что республиканцы лишь "тратят время на несерьёзные вещи".

"Это предложение является рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев и ведёт к очередным шатдаунам, точка", — гласит ответ Жан-Пьер.

Украине предрекли дефицит снарядов из-за Израиля

Украине предрекли дефицит снарядов из-за Израиля

Напомним, что прошлый проект временного бюджета, принятый президентом США Джо Байденом в начале октября, тоже не содержал упоминаний о поддержке Украины. Этот факт вызвал сожаление у американского лидера.

Илья Пушкарев
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