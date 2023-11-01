Украине предрекли дефицит снарядов из-за Израиля
Полковник Матвийчук: Украина лишится снарядов из-за помощи Запада Израилю
Скоро у Украины возникнут проблемы с вооружением, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в дефиците виноват палестино-израильский конфликт. Эксперт объяснил, что снаряды калибра 155 миллиметров, имеющие большой расход, нужны и Израилю, и Украине, поэтому Запад не сможет обеспечить ими две страны.
"Украине требуется 20–25 тысяч этих снарядов ежесуточно. Это огромные эшелоны, машины и поезда, которые Запад уже не может обеспечить. Такие же огромные запросы сейчас и у Израиля. У этой страны нет снарядной промышленности, они закупали уже готовые боеприпасы в Германии, США, Голландии, Дании. И теперь перед Западом стоит вопрос, кому помогать. В первую очередь, конечно, Израилю", — рассказал Матвийчук "Ленте.ру".
Помощь Запада Израилю, по мнению полковника, приведёт Незалежную к снарядному голоду. Эксперт отметил, что сначала интенсивность напора ВСУ спадёт на запорожском и херсонском направлениях. А вот под Донецком её постараются сохранить, чтобы создать видимость активного наступления.
К слову, ранее и сами украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений. По словам бойцов, не последнюю роль в этом процессе сыграло всё более активное задействование российских беспилотников в зоне СВО. Чтобы поправить положение и нивелировать дефицит кадров на передовой, на Украине решили провести "смарт-мобилизацию" — это когда военнообязанные могут сами выбрать военную специальность и пройти по ней обучение. Однако эксперты уверены, что это лишь уловка, чтобы обманом набрать свежую кровь для "мясных штурмов".
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