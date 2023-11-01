Украине предрекли дефицит снарядов из-за Израиля

Скоро у Украины возникнут проблемы с вооружением, сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, в дефиците виноват палестино-израильский конфликт. Эксперт объяснил, что снаряды калибра 155 миллиметров, имеющие большой расход, нужны и Израилю, и Украине, поэтому Запад не сможет обеспечить ими две страны.

"Украине требуется 20–25 тысяч этих снарядов ежесуточно. Это огромные эшелоны, машины и поезда, которые Запад уже не может обеспечить. Такие же огромные запросы сейчас и у Израиля. У этой страны нет снарядной промышленности, они закупали уже готовые боеприпасы в Германии, США, Голландии, Дании. И теперь перед Западом стоит вопрос, кому помогать. В первую очередь, конечно, Израилю", — рассказал Матвийчук "Ленте.ру".

Помощь Запада Израилю, по мнению полковника, приведёт Незалежную к снарядному голоду. Эксперт отметил, что сначала интенсивность напора ВСУ спадёт на запорожском и херсонском направлениях. А вот под Донецком её постараются сохранить, чтобы создать видимость активного наступления.