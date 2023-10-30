Детище режима Зеленского под названием "смарт-мобилизация" вывели на чистую воду
Полковник Матвийчук уличил киевский режим в лукавстве из-за "смарт-мобилизации"
Введение "смарт-мобилизации" едва ли выручит украинскую армию, которая терпит колоссальные потери на передовой. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник, 30 октября, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он отметил, что, по сути, речь идёт об уловке, лукавстве со стороны украинских властей. Такой шаг может вызвать в обществе лишь раздражение.
"Я полагаю, это уже лукавство, чтобы привлечь молодых людей в армию. Армия настолько стала непопулярной, что люди уже разбегаются, поэтому решили им дать право выбора", — заключил собеседник "Ленты.ру".
Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны.
Сайт президента Украины