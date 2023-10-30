Детище режима Зеленского под названием "смарт-мобилизация" вывели на чистую воду

Введение "смарт-мобилизации" едва ли выручит украинскую армию, которая терпит колоссальные потери на передовой. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник, 30 октября, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что, по сути, речь идёт об уловке, лукавстве со стороны украинских властей. Такой шаг может вызвать в обществе лишь раздражение.

"Я полагаю, это уже лукавство, чтобы привлечь молодых людей в армию. Армия настолько стала непопулярной, что люди уже разбегаются, поэтому решили им дать право выбора", — заключил собеседник "Ленты.ру".