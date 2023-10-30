На Украине решили провести "смарт-мобилизацию"

На Украине собираются начать "смарт-мобилизацию", в рамках которой военнообязанные смогут сами выбрать воинскую специальность и пройти по ней обучение. По словам министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова, запуск пилотной "смарт-мобилизации" ожидается в течение одного-двух месяцев.

"Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает [специальность]. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно", — сказал он в интервью "РБК-Украина".