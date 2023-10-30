На Украине решили провести "смарт-мобилизацию"
Министр цифровой трансформации Украины анонсировал "смарт-мобилизацию"
На Украине собираются начать "смарт-мобилизацию", в рамках которой военнообязанные смогут сами выбрать воинскую специальность и пройти по ней обучение. По словам министра цифровой трансформации Михаила Фёдорова, запуск пилотной "смарт-мобилизации" ожидается в течение одного-двух месяцев.
"Мы хотим запустить так называемую смарт-мобилизацию, когда человек самостоятельно выбирает [специальность]. Это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно", — сказал он в интервью "РБК-Украина".
А ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что большие потери в живой силе ВСУ вкупе с необходимостью расширять структуру украинской армии привели к потребности в усиленной мобилизации. Также о нехватке бойцов в рядах ВСУ сообщал и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Отставной политик подчеркнул, что мобилизационные ресурсы Незалежной исчерпаны.
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