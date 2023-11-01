Шойгу заявил, что Украине, похоже, не помогают поставки натовского оружия
Министр Шойгу: Киев продолжает терпеть поражение, несмотря на новое оружие НАТО
Киев продолжает терпеть поражение на фронте, несмотря на поставки новых видов вооружения НАТО. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства в среду, 1 ноября.
"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", — заявил глава Минобороны.
Шойгу отметил, что силы украинских войск истощаются не только физически. Нарастает, по его данным, и деморализация личного состава.
К слову, ранее и сами украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений. По словам бойцов, не последнюю роль в этом процессе сыграло всё более активное задействование российских беспилотников в зоне СВО. Чтобы поправить положение и нивелировать дефицит кадров на передовой, на Украине решили провести "смарт-мобилизацию" — это когда военнообязанные могут сами выбрать военную специальность и пройти по ней обучение. Однако эксперты уверены, что это лишь уловка, чтобы обманом набрать свежую кровь для "мясных штурмов".