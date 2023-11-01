Шойгу заявил, что Украине, похоже, не помогают поставки натовского оружия

К слову, ранее и сами украинские солдаты признались, что потери с их стороны достигли ужасающих значений. По словам бойцов, не последнюю роль в этом процессе сыграло всё более активное задействование российских беспилотников в зоне СВО. Чтобы поправить положение и нивелировать дефицит кадров на передовой, на Украине решили провести "смарт-мобилизацию" — это когда военнообязанные могут сами выбрать военную специальность и пройти по ней обучение. Однако эксперты уверены, что это лишь уловка, чтобы обманом набрать свежую кровь для "мясных штурмов".