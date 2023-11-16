Американский Сенат оставил Киев без финансирования, теперь дело за Байденом

Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, в тексте документа которого нет упоминания помощи для Израиля и Украины. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.

Палата представителей одобрила проект, предложенный спикером Майком Джонсоном 14 ноября, а сегодня его поддержали и в Сенате. В верхней палате американского парламента за него проголосовали 87 человек, против — 11 законотворцев. Теперь документ, который предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года, ляжет на стол главы Соединённых Штатов Джо Байдена, который, как предполагается, его подпишет.