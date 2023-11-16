Американский Сенат оставил Киев без финансирования, теперь дело за Байденом
Сенат США принял временный бюджет правительства без финансирования Украины
Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей принял законопроект о временном финансировании правительства, в тексте документа которого нет упоминания помощи для Израиля и Украины. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании.
Палата представителей одобрила проект, предложенный спикером Майком Джонсоном 14 ноября, а сегодня его поддержали и в Сенате. В верхней палате американского парламента за него проголосовали 87 человек, против — 11 законотворцев. Теперь документ, который предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года, ляжет на стол главы Соединённых Штатов Джо Байдена, который, как предполагается, его подпишет.
Напомним, что некоторые зарубежные средства массовой информации предполагали такой вариант развития ситуации и предположили, что президент США Джо Байден будет готов подписать законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине. В Белом доме ранее заявили о закрывающемся окне возможностей для финансирования Киева.
ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS