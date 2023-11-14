США уже признали поражение Украины, считает профессор

США уже практически признали поражение Киева в конфликте с Россией. Таким мнением поделился доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

В качестве доказательства эксперт приводит недавнее заявление спикера палаты республиканцев Майка Джонсона. Тот предупредил, что Киев может больше не рассчитывать на помощь, которая оказывалась Украине на протяжении нескольких лет. На ситуацию здесь повлияли и палестино-израильский конфликт, и усталость от происходящего самих американцев.

"Во-первых, бюджет не бездонный, и все это прекрасно понимают. К тому же бюджет на следующий финансовый год не сформирован и не утверждён, а временный бюджет не предусматривает помощи Украине. Безусловно, это создаёт для киевского режима сложную ситуацию. Украина в конфликте с Россией не победит никогда", — подчеркнул Гусев в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что этого не понимают только бестолковые люди, как Владимир Зеленский. Для него уже начался период катастрофы, подытожил специалист.