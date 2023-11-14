"Песенка спета": В Совфеде назвали Зеленского "хромой уткой"

Владимир Зеленский исчерпал все свои силы и сегодня больше напоминает "хромую утку", а не "героя-спасителя". Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы оборонного Комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев.

"Зеленский, безусловно, должен дать возможность провести выборы на Украине. Сейчас это основной посыл многих западных СМИ. Кроме того, подавляющее большинство из них считают, что лучше бы Зеленский не участвовал в выборах или проиграл их. Идеальным и договороспособным кандидатом на пост президента Украины при этом считается главком ВСУ [Валерий] Залужный", — написал парламентарий в телеграм-канале.

Как отметил сенатор, Зеленский регулярно появляется в видеороликах в одурманенном состоянии, поэтому к нему уже не относятся как к адекватному политику. Также Бондарев напомнил, что тот неоднократно заявлял о недопустимости переговоров с Россией, пока там будет править действующая власть. Резюмируя, парламентарий допустил, что в случае дальнейшего сопротивления Зеленского он может стать жертвой военной хунты.