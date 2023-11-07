Зеленский заявил, что выборы президента на Украине "сейчас не ко времени"

Из-за вооружённого конфликта на Украине неприемлемы празднества и выборы президента, оборонные силы страны "живут совсем другими эмоциями". Об этом заявил в видеообращении Владимир Зеленский.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей... Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", — прокомментировал он слухи о проведении в марте 2024 года выборов президента.

По словам Зеленского, безответственно, "легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне. А если нужно "поставить точку в том или ином политическом споре", то на Украине имеются силы, способные "ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".

А ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине начинают подготовку к президентским выборам, которые пройдут 31 марта 2024 года. По его словам, такое поручение своему офису дал сам Зеленский.