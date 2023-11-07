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6 ноября, 21:35

Зеленский заявил, что выборы президента на Украине "сейчас не ко времени"

<p>Владимир Зеленский. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1721565840938561829/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський</a></p>

Владимир Зеленский. Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Из-за вооружённого конфликта на Украине неприемлемы празднества и выборы президента, оборонные силы страны "живут совсем другими эмоциями". Об этом заявил в видеообращении Владимир Зеленский.

"Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей... Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", — прокомментировал он слухи о проведении в марте 2024 года выборов президента.

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По словам Зеленского, безответственно, "легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне. А если нужно "поставить точку в том или ином политическом споре", то на Украине имеются силы, способные "ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".

А ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что на Украине начинают подготовку к президентским выборам, которые пройдут 31 марта 2024 года. По его словам, такое поручение своему офису дал сам Зеленский.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Лариса Сафронова
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