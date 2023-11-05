"Узурпация власти": В Киеве сообщили о государственном перевороте
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о совершении госпереворота на Украине
Верховная рада оказалась разгромлена, а Незалежная находится под управлением антиконституционного органа, совершившего госпереворот. Об этом заявил советник второго президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.
По его словам, в стране был совершён антиконституционный переворот. Соскин считает, что Рада — разгромлена, а политические фракции Юлии Тимошенко и бывшего президента страны Петра Порошенко — растоптаны.
"Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение, и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — пояснил Соскин.
Он заявил, что офис Владимира Зеленского — это антиконституционный орган и простая "канцелярия", незаконно ограничивающая права граждан страны. Соскин сообщил, что Зеленскому необходимо объявить импичмент за преступные действия киевского режима, нарушение конституции в отношении выборов, а также введение военного положения.
Ранее Соскин придумал Зеленскому необычное прозвище, назвав его "чёрным Джокером", ведь в способность этого человека прийти к власти на Украине никто не верил.
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