Владимир Зеленский является "чёрным Джокером", в способность которого прийти к власти на Украине никто не верил. С таким заявлением на YouTube-канале выступил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Мы его выбирали? Нет, я вообще за него не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил политолог.

Он также напомнил, что Зеленский именует себя "слугой народа", однако, по словам Соскина, не имеет права даже призывать украинцев в вооружённые силы, так как не смог выполнить поставленные перед ним задачи.

Эксперт подчеркнул, что заверения Зеленского об успехе не соответствуют действительности, так как западные партнёры отказывают киевскому режиму в помощи, контрнаступление провалилось, а ВСУ не способы сбить даже беспилотники. Киеву как можно быстрее надо заключать перемирие, так как украинцы ещё даже не понимают, что их ждёт зимой, заключил Соскин.