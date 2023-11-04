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4 ноября, 04:17

"Чёрный Джокер": Зеленскому в Киеве придумали новое необычное прозвище

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский — чёрный Джокер, а не слуга народа

Владимир Зеленский является "чёрным Джокером", в способность которого прийти к власти на Украине никто не верил. С таким заявлением на YouTube-канале выступил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Мы его выбирали? Нет, я вообще за него не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил политолог.

Он также напомнил, что Зеленский именует себя "слугой народа", однако, по словам Соскина, не имеет права даже призывать украинцев в вооружённые силы, так как не смог выполнить поставленные перед ним задачи.

Эксперт подчеркнул, что заверения Зеленского об успехе не соответствуют действительности, так как западные партнёры отказывают киевскому режиму в помощи, контрнаступление провалилось, а ВСУ не способы сбить даже беспилотники. Киеву как можно быстрее надо заключать перемирие, так как украинцы ещё даже не понимают, что их ждёт зимой, заключил Соскин.

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Ранее Соскин высказывал мнение, что на Западе начали активную кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. По его словам, ситуация для Зеленского с каждым днём становится всё более тяжёлой, особенно на фоне того, что от Запада денежные средства Киеву уже не поступят.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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