"Чёрный Джокер": Зеленскому в Киеве придумали новое необычное прозвище
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский — чёрный Джокер, а не слуга народа
Владимир Зеленский является "чёрным Джокером", в способность которого прийти к власти на Украине никто не верил. С таким заявлением на YouTube-канале выступил бывший советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы его выбирали? Нет, я вообще за него не голосовал. Я вообще не представлял, что эта карикатура, этот шарж вдруг станет такой роковой фигурой. Ну видите: недооценили, не поняли, что он чёрный Джокер", — заявил политолог.
Он также напомнил, что Зеленский именует себя "слугой народа", однако, по словам Соскина, не имеет права даже призывать украинцев в вооружённые силы, так как не смог выполнить поставленные перед ним задачи.
Эксперт подчеркнул, что заверения Зеленского об успехе не соответствуют действительности, так как западные партнёры отказывают киевскому режиму в помощи, контрнаступление провалилось, а ВСУ не способы сбить даже беспилотники. Киеву как можно быстрее надо заключать перемирие, так как украинцы ещё даже не понимают, что их ждёт зимой, заключил Соскин.
Ранее Соскин высказывал мнение, что на Западе начали активную кампанию по дистанцированию от Владимира Зеленского. По его словам, ситуация для Зеленского с каждым днём становится всё более тяжёлой, особенно на фоне того, что от Запада денежные средства Киеву уже не поступят.
t.me / Zelenskiy / Official