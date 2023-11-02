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2 ноября, 06:53

"Бросают на растерзание": На Украине заявили, что в ВСУ не осталось подготовленных бойцов

Экс-советник Кучмы Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены

Подготовленные бойцы Вооружённых сил Украины на данный момент либо уже погибли, либо ранены. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, у Киева не осталось резервов, а провал ВСУ неминуем.

"Необходимо пять-шесть лет, чтобы подготовить армию. Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — отметил Соскин в своём блоге на YouTube.

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Он указал, что ситуация на фронте для ВСУ очень сложная — украинские бойцы оставляют танки Leopard, а ВС РФ сбивают все ракеты, которые предоставили Украине западные страны. Соскин отметил, что Владимир Зеленский продолжает "бросать солдат на растерзание". Он добавил, что теперь остаётся готовить к боям только мирных мужчин, которые никогда не держали в руках оружия.

Ранее главнокомандующий войсками Украины генерал Валерий Залужный заявил о том, что Вооружённые силы России имеют ряд преимуществ перед украинской армией. Он отметил, что у русских превосходство и в боеприпасах, и в технике, и в людских ресурсах.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Илья Суриков
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