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5 ноября, 22:59

На Украине раскрыли, что Зеленский поручил готовиться к президентским выборам

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский решил провести выборы 31 марта 2024 года

<p>Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky</p>

Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky

На Украине начинают подготовку к президентским выборам, которые пройдут 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года", — заявил нардеп в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гончаренко, решение о проведении выборов в условиях военного положения не является требованием Запада и принято исходя из политических задач, которые поставил перед собой Офис президента.

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А ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскрыл план США насчёт будущего Зеленского. По его словам, исход выборов будет полностью зависеть от "реальных хозяев" Украины — США, которые будут решать, оставить или сменить свою марионетку.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Лариса Сафронова
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