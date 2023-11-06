На Украине раскрыли, что Зеленский поручил готовиться к президентским выборам

На Украине начинают подготовку к президентским выборам, которые пройдут 31 марта 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года", — заявил нардеп в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гончаренко, решение о проведении выборов в условиях военного положения не является требованием Запада и принято исходя из политических задач, которые поставил перед собой Офис президента.

А ранее экс-премьер Украины Николай Азаров раскрыл план США насчёт будущего Зеленского. По его словам, исход выборов будет полностью зависеть от "реальных хозяев" Украины — США, которые будут решать, оставить или сменить свою марионетку.