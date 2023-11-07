Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог

Уже в следующем году на Украине состоятся очередные президентские выборы. Однако Владимир Зеленский заявил, что проводить их сейчас — не ко времени. Как считает политолог Антон Бредихин, он просто не хочет терять власть. По его словам, Зеленский будет искать предлоги, чтобы не допустить выборов.

"Ему крайне выгодно сейчас качать ситуацию о военном положении, ему выгодно говорить, какие могут быть выборы, когда идут военные действия. Он будет добиваться того, чтобы под любыми предлогами нивелировать любой избирательный процесс на Украине даже не на год, а на больший срок", — рассказал эксперт телеканалу "Звезда".

Бредихин считает, что Зеленский боится потерять поддержку Вашингтона, без которой ему нет смысла идти на выборы.