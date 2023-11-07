Зеленский будет добиваться отмены выборов на Украине под любым предлогом, считает политолог
Политолог Бредихин: Зеленский хочет нивелировать избирательный процесс на Украине
Уже в следующем году на Украине состоятся очередные президентские выборы. Однако Владимир Зеленский заявил, что проводить их сейчас — не ко времени. Как считает политолог Антон Бредихин, он просто не хочет терять власть. По его словам, Зеленский будет искать предлоги, чтобы не допустить выборов.
"Ему крайне выгодно сейчас качать ситуацию о военном положении, ему выгодно говорить, какие могут быть выборы, когда идут военные действия. Он будет добиваться того, чтобы под любыми предлогами нивелировать любой избирательный процесс на Украине даже не на год, а на больший срок", — рассказал эксперт телеканалу "Звезда".
Бредихин считает, что Зеленский боится потерять поддержку Вашингтона, без которой ему нет смысла идти на выборы.
Ранее Лайф писал, что Зеленский назвал празднества и выборы президента "неприемлемыми" на фоне вооружённого конфликта на Украине. По его словам, безответственно, играя, "вбрасывать в общество тематику выборов", когда государству нужно сосредоточиться на обороне.
ТАСС / Zuma