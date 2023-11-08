В Госдепе оценили слова Зеленского о президентских выборах "не ко времени"
Госдеп: Идея Зеленского не проводить выборы не противоречит Конституции Украины
Если Владимир Зеленский решит не проводить выборы, это будет соответствовать основному закону страны. Так считает замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
"Моё понимание заключается в том, что это соответствует их конституции", — прокомментировал он журналистам высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".
Напомним, ранее украинский лидер заявил, что из-за вооружённого конфликта в стране неприемлемы празднества и выборы президента, оборонные силы "живут совсем другими эмоциями". По его словам, если нужно "поставить точку в том или ином политическом споре", то на Украине имеются силы, способные "ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".
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