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8 ноября, 00:22

В Госдепе оценили слова Зеленского о президентских выборах "не ко времени"

Госдеп: Идея Зеленского не проводить выборы не противоречит Конституции Украины

Если Владимир Зеленский решит не проводить выборы, это будет соответствовать основному закону страны. Так считает замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

"Моё понимание заключается в том, что это соответствует их конституции", — прокомментировал он журналистам высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".

Быть или не быть: Что известно о выборах президента на Украине в 2024 году

Быть или не быть: Что известно о выборах президента на Украине в 2024 году

Напомним, ранее украинский лидер заявил, что из-за вооружённого конфликта в стране неприемлемы празднества и выборы президента, оборонные силы "живут совсем другими эмоциями". По его словам, если нужно "поставить точку в том или ином политическом споре", то на Украине имеются силы, способные "ставить точки и давать обществу все необходимые ответы".

Обложка ©

Unsplash / Oleksandr Zhabin

Лариса Сафронова
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