В Госдепе оценили слова Зеленского о президентских выборах "не ко времени"

Если Владимир Зеленский решит не проводить выборы, это будет соответствовать основному закону страны. Так считает замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

"Моё понимание заключается в том, что это соответствует их конституции", — прокомментировал он журналистам высказывания Зеленского о том, что "сейчас выборы не ко времени".