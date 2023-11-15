СМИ узнали, что Байден готов отказаться от помощи Киеву

Президент США Джо Байден готов подписать законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине. Об этом сообщает CNN.

При этом ранее Палата представителей США уже одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. Теперь очередь за Сенатом, после чего документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект рассчитан до 2 февраля будущего года.