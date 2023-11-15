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15 ноября, 06:57

СМИ узнали, что Байден готов отказаться от помощи Киеву

CNN: Байден подпишет проект о финансировании без помощи Украине и Израилю

<p>Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Белом доме. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci</p>

Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Белом доме. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент США Джо Байден готов подписать законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине. Об этом сообщает CNN.

"Если Сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", цитирует СМИ представителя Белого дома.

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При этом ранее Палата представителей США уже одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. Теперь очередь за Сенатом, после чего документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект рассчитан до 2 февраля будущего года.

Александра Вишнякова
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