СМИ узнали, что Байден готов отказаться от помощи Киеву
CNN: Байден подпишет проект о финансировании без помощи Украине и Израилю
Джо Байден (справа) и Владимир Зеленский (слева) на встрече в Белом доме. Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент США Джо Байден готов подписать законопроект о финансировании правительства, который не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине. Об этом сообщает CNN.
"Если Сенат одобрит законопроект, президент подпишет постановление", — цитирует СМИ представителя Белого дома.
При этом ранее Палата представителей США уже одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. Теперь очередь за Сенатом, после чего документ должен поступить на подпись президенту США Джо Байдену. Законопроект рассчитан до 2 февраля будущего года.