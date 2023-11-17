Байден оставил Украину без финансирования
Байден подписал закон о финансировании Правительства США без помощи Киеву
TASS / AP / Doug Mills
Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, об этом сообщили в Белом доме.
"Президент подписал закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырёх законопроектов об ассигнованиях", — говорится в заявлении.
Напомним, ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. После документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года.