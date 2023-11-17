Байден оставил Украину без финансирования

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Израилю и Украине, об этом сообщили в Белом доме.

"Президент подписал закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырёх законопроектов об ассигнованиях", — говорится в заявлении.