На Западе понимают, что часть средств, которые выделяются на помощь Украине, "попросту разворовывается". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков — об усталости Запада от финансирования Украины и коррупции режима Владимира Зеленского. Видео © T.me / ЗАРУБИН

"Они понимают, что определённая часть тех денег, которые они дают Украине, попросту говоря, разворовывается", — объяснил Песков "удивление" Запада масштабами коррупции в Незалежной, отметив, что раньше партнёрам Киева было выгодно закрывать на неё глаза.

Он добавил, что поддержка Украины становится всё более тяжёлой ношей для стран Запада, которая к настоящему моменту стала практические неподъёмной. Из-за этого в истеблишменте Штатов — среди политиков и экономистов — зреет ощущение усталости от этого бремени.

"И в Америке, и в Европе растёт усталость от украинской темы как таковой, от киевского режима и от, скажем так, того груза, который они взвалили на свои плечи. Имеется в виду финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием, боеприпасами и так далее", — резюмировал представитель Кремля, подчеркнув, что даже такая мощная и богатая страна, как США, не может бесконечно выделять огромные бюджеты для Киева.