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5 ноября, 10:37

В Кремле указали на смену настроя и команд Путина по вмешательству США в дела России

Песков: РФ абсолютно непримирима к попыткам США вмешаться в её внутренние дела

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Россия сегодня абсолютно непримиримо реагирует на попытки вмешательства США во внутренние дела, на которые прежде закрывала глаза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о двусторонних отношениях России и США. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда речь идёт о вмешательстве во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента и по тем командам, которые он даёт, и, конечно, это всё будет реализовываться", рассказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что отношения между РФ и США сейчас опустились даже ниже нулевой отметки, но к их восстановлению неизбежно придётся вернуться, так как оба государства несут ответственность за мировую и стратегическую стабильность.

Также Песков заявил, что для встречи между Путиным и президентом США Джо Байденом нужны обоюдные желание и готовность, а также определённые вызревшие обстоятельства. Так он ответил на вопрос о том, при каких условиях может произойти встреча российского и американского лидеров на фоне того, что в скором времени должен произойти контакт Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, отношения между которыми тоже нельзя назвать простыми. В частности, представитель Кремля напомнил о том, что Путин много раз заявлял о своей готовности к любым контактам, и указал, что деградация связей между странами произошла по инициативе американской стороны. Поэтому для встречи между главами России и США Байдену придётся поменять свою позицию в отношении РФ на более конструктивную, что и положит начало созданию необходимых для контакта условий.

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Напомним, на днях стало известно о том, что Соединённые Штаты и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина. Их контакт запланирован в Сан-Франциско в середине ноября в рамках саммита АТЭС.

Юрий Лысенко
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