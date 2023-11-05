В Кремле указали на смену настроя и команд Путина по вмешательству США в дела России

Россия сегодня абсолютно непримиримо реагирует на попытки вмешательства США во внутренние дела, на которые прежде закрывала глаза. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков — о двусторонних отношениях России и США. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Мы уже по-другому говорим друг с другом, когда речь идёт о вмешательстве во внутренние дела. То, к чему мы не проявляли должного внимания раньше, сейчас мы на это реагируем непримиримо абсолютно. Это чувствуется и по настрою президента и по тем командам, которые он даёт, и, конечно, это всё будет реализовываться", — рассказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что отношения между РФ и США сейчас опустились даже ниже нулевой отметки, но к их восстановлению неизбежно придётся вернуться, так как оба государства несут ответственность за мировую и стратегическую стабильность.

Также Песков заявил, что для встречи между Путиным и президентом США Джо Байденом нужны обоюдные желание и готовность, а также определённые вызревшие обстоятельства. Так он ответил на вопрос о том, при каких условиях может произойти встреча российского и американского лидеров на фоне того, что в скором времени должен произойти контакт Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, отношения между которыми тоже нельзя назвать простыми. В частности, представитель Кремля напомнил о том, что Путин много раз заявлял о своей готовности к любым контактам, и указал, что деградация связей между странами произошла по инициативе американской стороны. Поэтому для встречи между главами России и США Байдену придётся поменять свою позицию в отношении РФ на более конструктивную, что и положит начало созданию необходимых для контакта условий.