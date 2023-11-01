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1 ноября, 20:01

Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре в Сан-Франциско

США и КНР договариваются о деталях встречи Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско

<p>Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon</p>

Лидеры КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon

Соединённые Штаты и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в середине ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, в настоящий момент обговариваются детали. Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

"Я не хочу уточнять, на каком мы этапе в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиальной договорённости о встрече. Мы плотно взаимодействуем с китайской стороной по реализации этих планов", — заявила она.

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Ранее президент США Джо Байден допустил встречу с Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Калифорнии. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в Белом доме.

Лариса Сафронова
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