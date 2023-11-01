Байден и Си Цзиньпин встретятся в ноябре в Сан-Франциско

Соединённые Штаты и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в середине ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС, в настоящий момент обговариваются детали. Об этом сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс.

"Я не хочу уточнять, на каком мы этапе в вопросе логистического планирования, но мы достигли принципиальной договорённости о встрече. Мы плотно взаимодействуем с китайской стороной по реализации этих планов", — заявила она.