Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре
Байден допустил встречу с Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Калифорнии
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Президент США Джо Байден считает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Сан-Франциско в штате Калифорния, вполне вероятна. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в Белом доме.
"Такая встреча ещё не организована. Но она возможна", — сообщил Байден.
Ранее появилась информация о том, что в Белом доме идёт подготовка к возможной встрече американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Официально о ней объявлено не было, но, по информации СМИ, переговоры лидеров могут состояться в Калифорнии.