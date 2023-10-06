Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре

Президент США Джо Байден считает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Сан-Франциско в штате Калифорния, вполне вероятна. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в Белом доме.

"Такая встреча ещё не организована. Но она возможна", — сообщил Байден.