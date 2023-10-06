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Регион
Опубликовано 6 октября 2023, 20:38

Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре

Байден допустил встречу с Си Цзиньпином на ноябрьском саммите АТЭС в Калифорнии

Обложка © ТАСС / EPA / XINHUA / LI XUEREN

Обложка © ТАСС / EPA / XINHUA / LI XUEREN

Президент США Джо Байден считает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Сан-Франциско в штате Калифорния, вполне вероятна. Соответствующее заявление он сделал во время беседы с журналистами в Белом доме.

"Такая встреча ещё не организована. Но она возможна", — сообщил Байден.

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Ранее появилась информация о том, что в Белом доме идёт подготовка к возможной встрече американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Официально о ней объявлено не было, но, по информации СМИ, переговоры лидеров могут состояться в Калифорнии.

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Юрий Лысенко
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