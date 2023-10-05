В США указали на две ямы, которые вырыл себе Байден в украинском конфликте

Американский президент Джо Байден допустил две серьёзные ошибки, пытаясь противостоять России в украинском конфликте. Об этом рассказал в интервью Rzeczpospolita бывший главнокомандующий Армией США в Европе Бен Ходжес.

Во-первых, рассуждает офицер, хозяин Белого дома по-прежнему не определил, какова цель Вашингтона в этом конфликте, чтобы хоть как-то оправдать выделение Киеву десятков миллиардов долларов. А во-вторых, по мнению Ходжеса, администрация Байдена чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России. Отчасти это связано с тем, что в окружении американского лидера есть много советников, настроенных на диалог с Москвой и использующих "ядерный" фактор в качестве аргумента.