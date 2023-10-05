В США указали на две ямы, которые вырыл себе Байден в украинском конфликте
Американский генерал Ходжес: Байден допустил две ошибки в конфликте на Украине
Американский президент Джо Байден допустил две серьёзные ошибки, пытаясь противостоять России в украинском конфликте. Об этом рассказал в интервью Rzeczpospolita бывший главнокомандующий Армией США в Европе Бен Ходжес.
Во-первых, рассуждает офицер, хозяин Белого дома по-прежнему не определил, какова цель Вашингтона в этом конфликте, чтобы хоть как-то оправдать выделение Киеву десятков миллиардов долларов. А во-вторых, по мнению Ходжеса, администрация Байдена чрезмерно опасается ядерной угрозы со стороны России. Отчасти это связано с тем, что в окружении американского лидера есть много советников, настроенных на диалог с Москвой и использующих "ядерный" фактор в качестве аргумента.
Ранее в США отреагировали на просьбы Владимира Зеленского об "очередном миллиарде". По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, поведение Зеленского, который уже отправил десятки тысяч своих соотечественников на убой, просто отвратительно. А на днях в Белом доме рассказали, когда закончатся деньги для Украины. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, средств хватит ещё на несколько месяцев.
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