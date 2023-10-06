Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином

В Белом доме идёт подготовка к возможной встрече американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным источников газеты The Washington Post, она может состояться в ноябре в Калифорнии.

По данным источников издания, представители американской администрации начали процесс планирования возможной встречи. Официально о ней объявлено не было, но известно, что переговоры лидеров могут состояться в Калифорнии.