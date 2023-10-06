Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином
WP: Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином в ноябре
В Белом доме идёт подготовка к возможной встрече американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным источников газеты The Washington Post, она может состояться в ноябре в Калифорнии.
По данным источников издания, представители американской администрации начали процесс планирования возможной встречи. Официально о ней объявлено не было, но известно, что переговоры лидеров могут состояться в Калифорнии.
Ранее стало известно, что власти США и КНР обсуждают возможность организации двустороннего саммита на высшем уровне с личной встречей лидеров государств — Джо Байдена и Си Цзиньпина. Указывалось, что также не исключена вероятность прибытия Си Цзиньпина на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния).
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