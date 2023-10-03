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3 октября, 00:30

Делегация американских конгрессменов посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином

Bloomberg: Двухпартийная делегация сенаторов США посетит КНР на следующей неделе

Представители Сената США от обеих партий на следующей неделе посетят КНР, чтобы встретиться с лидером страны Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Айдахо Майка Крэйпо, который входит в состав делегации.

В предстоящей поездке примет участие и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. В числе прочего планируется обсудить вопрос о работе в КНР компании Micron Technology: в отношении одного из крупнейших американских производителей полупроводников ведётся расследование, касающееся вопросов кибербезопасности.

"Мы действительно верим, что чем больше у нас взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта", ― заявил Крэйпо.

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По его словам, встреча с Си Цзиньпином ещё не подтверждена. Сенаторы, однако, помимо этого собираются пообщаться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае и обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в стране для компаний из США.

А в августе президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Ограничения коснулись полупроводников, микроэлектроники, квантовых информтехнологий и некоторых систем искусственного интеллекта.

Обложка ©

Unsplash / Louis Velazquez

Лариса Сафронова
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