Делегация американских конгрессменов посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином

Представители Сената США от обеих партий на следующей неделе посетят КНР, чтобы встретиться с лидером страны Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сенатора-республиканца от штата Айдахо Майка Крэйпо, который входит в состав делегации.

В предстоящей поездке примет участие и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. В числе прочего планируется обсудить вопрос о работе в КНР компании Micron Technology: в отношении одного из крупнейших американских производителей полупроводников ведётся расследование, касающееся вопросов кибербезопасности.

"Мы действительно верим, что чем больше у нас взаимодействия, тем больше возможностей и потенциала для урегулирования конфликта", ― заявил Крэйпо.

По его словам, встреча с Си Цзиньпином ещё не подтверждена. Сенаторы, однако, помимо этого собираются пообщаться с представителями американского бизнес-сообщества в Шанхае и обсудить ситуацию с инвестиционным климатом в стране для компаний из США.