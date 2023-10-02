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2 октября, 05:14

Стало известно, сколько потеряли США на падении экспорта микрочипов

США за год снизили экспорт микрочипов почти на 20%

США за первые семь месяцев этого года сократили экспорт микрочипов на 19,2% — до 11,6 миллиарда долларов. Темпы снижения и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года, когда продажи составили лишь 10,4 миллиарда. Такие расчёты на основе данных американской статслужбы приводит РИА "Новости".

"Сокращение экспорта связано с глобальным снижением спроса на полупроводники. В 2020 году был дефицит полупроводников, в 2021 году спрос был удовлетворён производителями, клиенты закупились с запасом", — объяснил агентству аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Самое резкое снижение покупок полупроводников из США наблюдается в Китае, являвшемся несколько лет основным их импортёром, — на 51% (1,9 млрд), до 1,85 млрд долларов. Это, по словам специалиста, связано с запретом Штатами поставок в Китай полупроводников последнего поколения и оборудования для них. В итоге КНР обошли покупатели из Тайваня, хотя и они сократили импорт на 1% — до 2,25 млрд долларов.

Спрос на микрочипы вырос лишь в странах Евросоюза — на 119 миллионов долларов. Однако это почти в 16 раз меньше упавших поставок в Китай и не компенсирует потери американцев.

Китай с 1 августа ограничит экспорт металлов для производства полупроводников

Китай с 1 августа ограничит экспорт металлов для производства полупроводников

Ранее Лайф писал, что Байден одобрил ограничение инвестиций США в технологическую отрасль КНР. Ограничения коснутся полупроводников, микроэлектроники, квантовых информтехнологий и некоторых систем искусственного интеллекта.

Обложка ©

Unsplash / Brian Kostiuk

Лариса Сафронова
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