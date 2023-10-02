Стало известно, сколько потеряли США на падении экспорта микрочипов

США за первые семь месяцев этого года сократили экспорт микрочипов на 19,2% — до 11,6 миллиарда долларов. Темпы снижения и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года, когда продажи составили лишь 10,4 миллиарда. Такие расчёты на основе данных американской статслужбы приводит РИА "Новости".

"Сокращение экспорта связано с глобальным снижением спроса на полупроводники. В 2020 году был дефицит полупроводников, в 2021 году спрос был удовлетворён производителями, клиенты закупились с запасом", — объяснил агентству аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

Самое резкое снижение покупок полупроводников из США наблюдается в Китае, являвшемся несколько лет основным их импортёром, — на 51% (1,9 млрд), до 1,85 млрд долларов. Это, по словам специалиста, связано с запретом Штатами поставок в Китай полупроводников последнего поколения и оборудования для них. В итоге КНР обошли покупатели из Тайваня, хотя и они сократили импорт на 1% — до 2,25 млрд долларов.

Спрос на микрочипы вырос лишь в странах Евросоюза — на 119 миллионов долларов. Однако это почти в 16 раз меньше упавших поставок в Китай и не компенсирует потери американцев.