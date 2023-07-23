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23 июля, 05:40

Япония ужесточила контроль за экспортом оборудования для производства чипов

Япония ужесточила меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, которые необходимы для производства полупроводников и микросхем. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Решение вступило в силу 23 июля.

В списке продукции, в отношении которой вводятся ограничения, значатся 23 наименования, включая оборудование для экспонирования, ультрафиолетовой литографии и так далее. Теперь для поставок этих товаров в некоторые страны, включая Китай, нужно будет получить специальное разрешение от японского министерства. При этом новые меры не затрагивают дружественные Токио государства и регионы. Среди них — США, Южная Корея, Тайвань.

Китай с 1 августа ограничит экспорт металлов для производства полупроводников

Китай с 1 августа ограничит экспорт металлов для производства полупроводников

Власти Китая уже выразили решительный протест в связи с решением Японии, подчеркнув, что Пекин оставляет за собой право принять меры для решительной защиты своих законных прав и интересов.

А ранее Лайф писал, что американский производитель полупроводников Micron не прошёл проверку в Китае. Пекин считает, что разработки этой компании создают угрозу национальной безопасности страны. Позднее США отреагировали на введённый КНР запрет использовать в ряде ключевых сегментов полупроводники американской Micron Technology, посчитав это "экономическим сдерживанием".

Обложка ©

Unsplash / Vishnu Mohanan

Иван Косицын
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