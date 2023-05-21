Американский производитель полупроводников Micron не прошёл проверку в Китае

Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности в Китае, сообщили в Управлении по вопросам киберпространства КНР. Отныне операторы критической информационной инфраструктуры страны должны прекратить закупать её продукцию.

"Проверка показала, что продукты Micron имеют сравнительно серьёзные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая", — говорится в опубликованном сообщении.

Как заявляли в МИД КНР, подобные проверки являются стандартными. По данным же Financial Times, власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на китайском рынке в случае запрета деятельности компании.