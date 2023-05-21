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21 мая, 15:47

Американский производитель полупроводников Micron не прошёл проверку в Китае

Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности в Китае, сообщили в Управлении по вопросам киберпространства КНР. Отныне операторы критической информационной инфраструктуры страны должны прекратить закупать её продукцию.

"Проверка показала, что продукты Micron имеют сравнительно серьёзные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая", говорится в опубликованном сообщении.

Как заявляли в МИД КНР, подобные проверки являются стандартными. По данным же Financial Times, власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на китайском рынке в случае запрета деятельности компании.

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Ранее президент США Джо Байден пригрозил Китаю "ответом" в случае односторонних шагов против Тайваня. По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать "способность Тайбэя защищать себя".

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Christian Charisius

Матвей Константинов
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