Байден одобрил ограничение инвестиций США в технологическую отрасль КНР
Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Минфина страны.
Ограничения коснутся полупроводников, микроэлектроники, квантовых информтехнологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Данная мера обусловлена "угрозой национальной безопасности США" со стороны государств, разрабатывающих и использующих "секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве".
А ранее Джо Байден заявил, что планирует посетить Вьетнам с рабочим визитом, в ходе которого стороны обсудят изменение отношений между странами. По его словам, эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать их партнёром.
flickr.com / The White House