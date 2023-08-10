Байден одобрил ограничение инвестиций США в технологическую отрасль КНР

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Минфина страны.

Ограничения коснутся полупроводников, микроэлектроники, квантовых информтехнологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Данная мера обусловлена "угрозой национальной безопасности США" со стороны государств, разрабатывающих и использующих "секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве".