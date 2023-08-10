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9 августа, 21:52

Байден одобрил ограничение инвестиций США в технологическую отрасль КНР

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Об этом говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Минфина страны.

Ограничения коснутся полупроводников, микроэлектроники, квантовых информтехнологий и некоторых систем искусственного интеллекта. Данная мера обусловлена "угрозой национальной безопасности США" со стороны государств, разрабатывающих и использующих "секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве".

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А ранее Джо Байден заявил, что планирует посетить Вьетнам с рабочим визитом, в ходе которого стороны обсудят изменение отношений между странами. По его словам, эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать их партнёром.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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