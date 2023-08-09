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9 августа, 07:31

Байден сообщил о планах посетить Вьетнам

Президент США Джо Байден заявил, что планирует посетить Вьетнам с рабочим визитом, в ходе которого стороны обсудят изменение отношений между странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Байден сказал во вторник, что скоро поедет во Вьетнам, потому что эта страна хочет изменить свои отношения с США и стать их партнёром", — говорится в сообщении агентства.

При этом сроки поездки Байден во время выступления перед финансовыми донорами в штате Нью-Мексико не уточнил. Вместе с тем о планах американского лидера не сообщали и в Белом доме.

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А ранее Лайф рассказывал, что Объединённые Арабские Эмираты отвернулись от США в пользу России и Китая. Американские СМИ заметили, что страна становится менее подверженной влиянию Вашингтона во внешней политике, при этом активно развивая отношения с Москвой и Пекином.

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Николь Вербер
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