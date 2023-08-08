Байден пошутил, что знает, какого быть списанным со счетов из-за возраста

Президент США Джо Байден проявил солидарность с возрастным менеджером клуба "Хьюстон Астрос" — победителя прошлогодней мировой серии по бейсболу. На встрече с игроками он заявил, что знает, каково это, когда тебя списывают со счетов.

"Это непросто, когда люди... говорят, что твой расцвет миновал. Чёрт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.

Американский лидер рассказал, что болел за 74-летнего Дасти Бейкера, когда тот ещё сам играл в бейсбол. При этом Байден был старше него.