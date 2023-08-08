Байден пошутил, что знает, какого быть списанным со счетов из-за возраста
Президент США Джо Байден проявил солидарность с возрастным менеджером клуба "Хьюстон Астрос" — победителя прошлогодней мировой серии по бейсболу. На встрече с игроками он заявил, что знает, каково это, когда тебя списывают со счетов.
"Это непросто, когда люди... говорят, что твой расцвет миновал. Чёрт, я в этом что-то понимаю", — сказал он.
Американский лидер рассказал, что болел за 74-летнего Дасти Бейкера, когда тот ещё сам играл в бейсбол. При этом Байден был старше него.
А ранее психолог Олеся Полевичок увидела в шутках Джо Байдена про собственный возраст защитную реакцию. Похоже, 80-летний президент США всерьёз переживает о том, сможет ли он снова побороться за пост главы Белого дома на предстоящих выборах.
Twitter / Joe Biden